19.11.2026 13:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 39 минути | 51

Румен Радев: За да реализираме визията ни за успешно социално и икономическо развитие на България, трябва да положим максимални усилия Черно море да стане от зона на конфликт в зона на споделена сигурност

България ще бъде домакин на Срещата на върха по свързаността на 8 април 2027 г, съобщи министър-председателят на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“

Черно море е много повече от транспортен, енергиен и дигитален коридор. То има стратегическо значение за българската икономика и е пресечна точка на важни геополитически интереси. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият Изток“. Премиерът изтъкна, че ако искаме да реализираме визията си за успешно икономическо и социално развитие на България, трябва да полагаме максимални усилия за превръщането на Черно море от зона на конфликт в зона на споделена сигурност. Румен Радев подчерта, че това изисква последователни дипломатически усилия, но и трезва оценка на развитието на войната в Украйна, тъй като сигурността в Черноморския регион е пряко обвързана с нейния ход и последствия.

Пред участниците в конференцията Румен Радев направи анализ на развитието на войната в Украйна, нейните геополитически последици и отражението ѝ върху сигурността в Черноморския регион. Премиерът заяви, че решаването на въпросите, свързани с безопасността в Черно море, преминава и през решаването на по-широкия геополитически проблем – войната в Украйна. Радев открои и необходимостта от мобилизиране на всички дипломатически ресурси за прекратяване на войната в Украйна. „Има два начина за прекратяване на войната – чрез дипломация и преговори, основани на взаимни компромиси, или чрез военна капитулация на една от страните. Вторият сценарий е неприемлив, защото би довел до коренно различна среда за сигурност в Европа и тежки последици за целия континент“, заяви премиерът.

Нашето предложение е шестте черноморски държави да обединят усилията си за превръщането на Черно море в зона на споделена сигурност и да постигнат мораториум върху атаките срещу цивилни кораби, съобщи Румен Радев, подчертавайки значението на сигурността в Черноморския регион както за България, така и за глобалната икономическа и продоволствена стабилност. Премиерът акцентира върху стратегическото значение на Черно море за световната търговия, през което преминават значителни количества зърно, торове и енергийни ресурси. По думите му защитата на морските транспортни маршрути е от ключово значение за предотвратяването на нови хуманитарни и продоволствени кризи.

Румен Радев подчерта и необходимостта България да превърне стратегическото си положение в реално икономическо и политическо предимство, като страната ни работи активно с Европейската комисия за развитието на транспортната и енергийната свързаност чрез Средния и Южния коридор, включително с държавите от Централна Азия, Кавказ и Персийския залив. По този повод България ще бъде домакин на Среща на върха по свързаността през пролетта на следващата година.

Министър-председателят изтъкна усилията на България за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море и за предотвратяване на нови атаки срещу търговски кораби. Радев припомни, че още при първия потопен кораб е потърсил незабавно съдействие от европейските и съюзническите партньори. Той посочи, че България е предложила обща позиция за мораториум върху атаките срещу цивилни и търговски кораби, създаване на споделен център за морска сигурност с Румъния и активно привличане на Турция като ключов фактор за сигурността в Черноморския регион. Радев отбеляза, че страната е предприела допълнителни мерки за наблюдение и защита, включително засилено дежурство със зенитно-ракетни комплекси, допълнителни радари и авиация. Той изрази признателност към военнослужещите от Военновъздушните и Военноморските сили, както и към служителите на „Гранична полиция“ за професионализма им при спасителните операции и опазването на човешкия живот.