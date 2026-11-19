19.11.2026 14:09 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди 28 минути | 47

Кметът на Сливен Стефан Радев свиква разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общините (РАО) „Тракия“.

Стефан Радев, който е председател на РАО „Тракия“ от 2023 г. съобщи, че в дневния ред са включени важни теми, свързани с развитието на местното самоуправление и междурегионалното сътрудничество.

Форумът ще се проведе утре /петък - 20 ноември/ от 11 часа в пленарната зала на Община Първомай, на първия етаж в сградата на общинската администрация. Домакин на събитието ще бъде кметът на община Първомай Николай Митков, който ще приветства участниците.

Сред основните акценти ще бъдат представянето на готови решения за въвеждането на принципа „Замърсителят плаща“ при сметосъбирането и сметопочистването, както и обсъждането на проект на Протокол за регионално сътрудничество между местните власти на Турция, България и Румъния.

Предвидена е и дискусия по актуални теми и въпроси, касаещи работата на местните власти.

Срещата ще предостави възможност на представителите на общините да обменят мнения и опит по значими за местното самоуправление теми и да обсъдят перспективите за сътрудничество и съвместни инициативи.