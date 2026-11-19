19.11.2026 14:31 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 94

За изключително рядък случай в медицинската практика информира изпълнителният директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен - д-р Васислав Петров. Преди дни началникът на Отделението по пневмология и фтизиатрия в болницата - д-р Петьо Петков, е извадил от дихателните пътища на пациент чуждо тяло с впечатляващи размери – зъбна протеза (мост) с три зъба и прикрепваща тел. Пациентът е мъж на около 65 години от населено място в сливенска област. Той е постъпил с клинична картина, наподобяваща тежка пневмония и бронхобелодробен синдром. Не е усетил кога и как чуждото тяло е попаднало в организма му, вероятно по време на хранене.

След направения скенер на бял дроб лекарите забелязват необичайна находка в единия от бронхите. За окончателното установяване се налага допълнително изследване - бронхоскопия. По време на процедурата д-р Петков установява, че в дихателните пътища е попаднал зъбен мост с дължина най-малко 3 см и ширина около сантиметър, снабден и със стърчаща прикрепваща тел.

„На практика пациентът е аспирирал един мост – зъбна протеза с три зъба. Това е много трудно за аспириране като възможност изобщо. В такива случаи при подобно чуждо тяло с такива размери в дихателните пътища, започва неистова кашлица, затруднено дишане с тежка клинична картина. При този пациент не беше така. Той не се оплакваше от чак толкова тежки симптоми”, каза д-р Петков.

Д-р Петков отстранява находката по време на самото бронхоскопско изследване, без да се налага хирургична операция. Лекарят е преминал прецизно през чувствителни анатомични зони, включително гласните връзки, за да избегне ларингоспазъм и спазъм на гласните връзки.

Истинският риск при изваждането на подобни находки идва както от големите размери, така и от прикрепващата тел. Тя крие опасност от перфорация на бронх или трахея и от тежки усложнения, включително възпаление на медиастинума.

„Трябваше да бъде направено с търпение и спокойна ръка, за да мога аз да премина през всичките тези структури и да го екстирпирам.“ Процедурата продължава около 30 минути. След успешното извличане на протезата пациентът е изписан с овладени белодробни проблеми.

По време на интервенцията асистент на д-р Петков е старшата медицинска сестра на отделението Елисавета Христова. Тя работи с него от близо три години. Споделя впечатленията си от неговата прецизност, висок професионализъм и всеотдайно отношение към пациентите. По думите ѝ процедурата е преминала леко и без усложнения за мъжа, въпреки че след бронхоскопия често се наблюдават оплаквания като кръвохрак и общ дискомфорт. Елисавета Христова е изненадана от находката. Радва се, че щипката е успяла да задържи нещо толкова тежко и обемно, с два остри шипа. В първия момент, виждайки само телчето, екипът дори е предположил, че може да става дума за кукичка за въдица, попаднала по неизвестен начин в дихателните пътища.

„Искам да похваля целия екип на отделението и да кажа, че тук работят специалисти на изключително високо ниво като компетенция и като познания. Искам за похваля и сестринския екип, защото на практика ние не можем без сестрите. Те са като едни неуморни пчелички в работата си и грижата за пациентите. Санитарният екип също е на високо ниво“, допълни д-р Петков.

В Отделението по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен към момента работят двама специалисти по пневмология и фтизиатрия, двама специализанти, които участват активно наравно с екипа, както и лекар специалист по вътрешни болести и лекар специалист по вътрешни болести и алергология, подпомагани от сестринския и санитарския състав.