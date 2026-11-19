19.11.2026 14:53 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 94

Акцията е по линия на ROADPOL и е проведена днес за времето от 10,00 до 13,00 часа на паркинг, намиращ се на километър 265 от автомагистрала „Тракия“, в района обслужвана от ОДМВР-Сливен. Акцент са товарните автомобили и автобуси. Осъществен е контрол по отношение на неспазване времето за почивка, техническа изправност, употребата на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, притежание и пренос на наркотични и упойващи вещества, валидна задължителна застраховка Гражданска отговорност и други.

Проверени са 107 превозни средства и 126 лица. Установени са 6 случая на неправилно изпреварване, като 5 от тях са заснети с дрон. 2 товарни автомобила са спрени от движене за опасна техническа неизправност- износени гуми, съставени са актове за административни нарушения. Два автомобила не са представили документ за преминат годишен технически преглед. Издадени са 23 фиша за различен вид техническа неизправност на превозните средства.