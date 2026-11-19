19.11.2026 17:16 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 29 минути | 43

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен в края на септември спрямо края на юни 2026 г. намалява с 0.3 хил. и достига 36.3 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2026 г. броят на наетите лица в обществения сектор остава почти непроменен, а в частния сектор намаляват с 1.2% и достигат съответно 12.6 и 23.6 хиляди души.

Спрямо края на юни 2026 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в абсолютна стойност е регистрирано в икономическите дейности „Преработваща промишленост“, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Административни и спомагателни дейности“.

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