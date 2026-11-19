19.11.2026 18:28 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 56

По повод Деня на четенето в ОУ „Елисавета Багряна“ се проведе една вдъхновяваща среща, изпълнена с приказни истории, усмивки и споделена любов към книгите.

Учениците от 5. „Б“ клас с класен ръководител г-жа Ивелина Марлова гостуваха на своите по-малки приятели от 1. „Б“ клас с класен ръководител г-жа Звезделина Георгиева.

Под мотото „Големите ученици вдъхновяват малките“ петокласниците се превърнаха в истински посланици на четенето. Те прочетоха увлекателни приказки и забавни гатанки, а чрез интересна презентация на тема „Ползи от четенето на книги“ разкриха на първокласниците колко вълшебен и необятен е светът на книгите. Децата научиха, че четенето развива въображението, обогатява речника, носи нови знания и ни отвежда на невероятни приключения.

Срещата се превърна в истински празник на добротата и споделените емоции. Петокласниците подариха на своите малки приятели книгоразделители – символичен подарък, който да им напомня колко е приятно да се потапяш в света на книгите. В знак на благодарност първокласниците връчиха на всеки от гостите специална грамота „Посланик на четенето“ – признание за вдъхновението и добрия пример.