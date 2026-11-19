19.11.2026 20:34 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 21 минути | 1

Учениците от III клас от целодневна организация на учебния ден отбелязаха Седмицата на четенето с пъстра програма, в която всеки клас се включи с няколко различни дейности, които направиха четенето още по-вълнуващо.

Четене на любими книжки

Класовете се предизвикаха взаимно да споделят и прочетат любими истории, като превърнаха четенето в истинско общо преживяване.

Изработка и оцветяване на мини книжка

Учениците изработиха и оцветиха свои мини книжки и корици, влагайки личен почерк, цветове и настроение.

Отговаряне на въпроси

След прочит всеки клас отговаряше на въпроси, за да провери вниманието към сюжета, героите и посланията в текста.

Разнообразието от дейности показа, че когато четенето върви ръка за ръка с творчество и предизвикателства, то увлича всички.