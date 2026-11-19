Учениците от III клас от целодневна организация на учебния ден отбелязаха Седмицата на четенето с пъстра програма, в която всеки клас се включи с няколко различни дейности, които направиха четенето още по-вълнуващо.
Четене на любими книжки
Класовете се предизвикаха взаимно да споделят и прочетат любими истории, като превърнаха четенето в истинско общо преживяване.
Изработка и оцветяване на мини книжка
Учениците изработиха и оцветиха свои мини книжки и корици, влагайки личен почерк, цветове и настроение.
Отговаряне на въпроси
След прочит всеки клас отговаряше на въпроси, за да провери вниманието към сюжета, героите и посланията в текста.
Разнообразието от дейности показа, че когато четенето върви ръка за ръка с творчество и предизвикателства, то увлича всички.