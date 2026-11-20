20.11.2026 08:59 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 33 минути | 54

Могат ли програмирането и безопасността на движението да вървят ръка за ръка? Нашите малки програмисти доказаха, че не само могат, но и че тази комбинация е истинско приключение!

В заниманията по интереси на клуб „Мини програмисти“ с ръководител инж. Виктор Диндев учениците се потопиха в света на дигиталното творчество, като използваха програмната среда Scratch, за да създадат интерактивна ситуация от реалния пътен живот.

С много любопитство, въображение и логическо мислене децата програмираха автомобил, светофар, пешеходец и пешеходна пътека. Чрез своите проекти те не просто подреждаха герои и задаваха команди, а пресъздаваха ситуации от уличното движение и откриваха как технологиите могат да помагат за по-безопасното поведение на пътя.

Кога автомобилът трябва да спре? Какво означават светлинните сигнали на светофара? Кога пешеходецът може безопасно да пресече? Въпроси, чиито отговори учениците търсеха не само в правилата за движение, но и чрез собствените си програмни решения.

Така всяка команда придоби смисъл, всяка последователност от действия се превърна в малък урок, а екранът – в пространство, в което знанията, технологиите и отговорността се срещат.

Защото да бъдеш добър програмист означава не само да създаваш работещи проекти, но и да умееш да мислиш, да предвиждаш последствията и да намираш решения.

Браво на нашите малки програмисти за любознателността, креативността и желанието да учат чрез практика!

Програмираме с мисъл, учим с интерес и се движим безопасно!