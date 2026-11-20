20.11.2026 09:12 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 19 минути | 1

По повод Деня на четенето учениците от трети клас с класен ръководител Таня Чотова се потопиха във вълшебния свят на приказките, превръщайки се в любими приказни герои.

Всяко дете влезе в ролята на избран от него герой и се представи пред своите съученици, като разказа от коя приказка идва. Предизвикателството за останалите ученици беше да открият и назоват качествата, които отличават героите – смелост, доброта, честност, съобразителност, трудолюбие и приятелство.

Чрез забавната и вдъхновяваща дейност децата не само показаха познанията си за любимите приказки, но и осъзнаха колко важни са добрите качества, които ни учат да бъдем по-добри хора.

Специален и емоционален завършек на занятието постави г-жа Деяна Михова – училищният психолог, която прочете на децата своя любима приказка от детските си години. Така тя ги върна към магията на детството и им напомни, че приказките остават завинаги в сърцата ни, независимо на колко години сме.

Денят премина с много усмивки, вълнение и споделени емоции, а третокласниците още веднъж откриха, че четенето е не просто умение, а път към въображението, знанието и добротата!

Защото всяка прочетена приказка отваря врата към един нов и вълшебен свят!