20.11.2026 09:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 0

На 19 ноември Нова Загора беше домакин на регионалната среща „Споделяме опит, търсим решения“, организирана от Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

Форумът се проведе в Клуба на дейците на културата и събра секретари на общини, които обсъдиха актуални въпроси от работата на местната власт и възможности за подобряване на административното обслужване.

Срещата беше открита от Емил Саралийски, заместник-председател на Управителния съвет на НАСО РБ. Участниците бяха приветствани и от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, която акцентира върху значението на професионалния диалог и обмена на добри практики между общините.

От името на домакините секретарят на Община Нова Загора Ангел Стойчев пожела ползотворна работа и практически резултати от дискусиите. В срещата участва и изпълнителният директор на НАСО РБ Силвия Даскалова.

Работната програма включваше три тематични дискусионни маси. В тях бяха разгледани конкретни казуси от ежедневната работа на общинските администрации, предстоящи промени и възможни решения на общи проблеми. Основните предложения и изводи бяха обобщени в рамките на инициативата „Гласът на региона“.

По време на форума беше представен и Законът за прозрачност при представителството на интереси, с акцент върху практическото му прилагане.

Сред представените добри практики беше виртуалният асистент ZaraPL на Община Стара Загора, базиран на изкуствен интелект и насочен към подобряване на комуникацията с гражданите. Община Николаево представи модел за събиране, балиране и предаване за рециклиране на картонени опаковки със собствени общински средства.

В края на срещата бяха обобщени резултатите от дискусиите и бяха представени предстоящите инициативи на НАСО РБ, както и възможности за бъдещо сътрудничество между общините.