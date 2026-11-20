20.11.2026 09:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 10 минути | 5

Министър-председателят призова български политици да спрат да обвиняват съюзниците ни, че ги е страх да посочат извършителите на атаките с дронове в Черно море в близост до българското крайбрежие

Единствената ефективна защита за търговското корабоплаване в Черно море e прекратяването на войната в Украйна и възстановяването на мира. Затова България подкрепя активните дипломатически действия в тази насока. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти на учебен полигон „Сливница“.

В отговор на въпрос за обвиненията на политици от опозицията, че правителството се страхува да назове извършителите на атаките с дронове, Румен Радев напомни, че всички видео материали, следи и останки от дронове, са предадени на нашите партньори и съюзници, които имат техническите лаборатории, за да установят произхода на тези дронове.

„Наистина е жалко, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителя на атаките. От своя страна да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто и в никакъв случай не обслужва истината“, посочи премиерът.

Министър-председателят заяви, че способностите на държавата за детекция на заплахи и разузнаване в морето в момента са ограничени и това до голяма степен се дължи на договорите, подписани от политическите лидери, които днес са в опозиция. Той даде за пример и договора за самолетите F-16, подписан през 2019 година, който би могъл да е договорен така, че самолетите да дойдат още 2022 година, а не след 6 години, и то в ограничен обем. „Ако имахме една оперативно подготвена ескадрила с достатъчно на брой подготвени летци, защото и това е проблем, сега може би щяхме да разполагаме с малко по-големи способности“, подчерта Румен Радев. Премиерът добави, че ако политиците, които бяха на власт през всички тези години са били достатъчно далновидни да инвестират необходимите огромни суми в самолети като "Посейдон", в момента България щеше да може да осъществява периодично наблюдение на морското пространство.

В отговор на журналистически въпрос дали е необходимо отново да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС) заради поредните атаки с дронове в Черно море, министър-председателят заяви, че това решение е в прерогативите на президента. „Важното е, че ние сме предприели всички необходими мерки, така че да гарантираме сигурността, охраната и наблюдението на нашите териториални води“, отбеляза Румен Радев. Той подчерта също така, че краят на атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море ще дойде, когато бъде сложен край на войната в Украйна.

В отговор на въпрос за позициите на европейски лидери за продължаване на помощта за Украйна, Румен Радев заяви, че България би могла да участва в европейски механизми за предоставяне на хуманитарна помощ в сферата на образованието, здравеопазването, както и за отопление през зимата. Страни като България, които нямат възможност да предоставят финансиране за още военна помощ за Украйна, могат да предоставят средства за хуманитарна подкрепа, подчерта министър-председателят и акцентира, че тази помощ е под формата на заем, за който е необходимо да се направи разчет дали държавата има възможност да предостави гаранции. По думите му, ако страната ни се включи, България ще настоява помощта да бъде приоритетно за районите, където концентрирано живеят нашите сънародници. Ние имаме най-голямата историческа диаспора от всички страни членки на Европейския съюз в Украйна, подчерта той.

Министър-председателят каза още, че България може да се включи в процедурите по инициативата SAFE и че заемите по тях са с дълги гратисни периоди, но е необходима сериозна работа по тези поръчки и преценка за финансовите възможности на страната ни.

Помолен за коментар относно срещата на президентите на Китай, САЩ и Русия, премиерът Румен Радев посочи, че основният извод от тази среща за Европа е нейното отсъствие от нея. Той посочи, че е недопустимо бъдещата архитектура на Европа да се решава в нейно отсъствие и ако това се случи, губеща отново ще е Европа. По думите му, причината за отсъствието на Европа от срещата в Китай е в различните виждания за конфликта в Украйна и преговорите за мир.

„Европа и другите големи сили се намират днес в различни пространства, когато говорим за конфликта в Украйна и за преговорите за мир. Европа е в пространството на пожелателното мислене и ценностите, докато тези, които в момента са в Китай, са в пространството на прагматизма, на реализма и на интересите“, посочи Румен Радев.

Премиерът посочи също така, че Европа може да стане ефективна част от тези преговори едва когато тези две пространства някак си се срещнат и има два начина за това. „Единият е силите, които в момента са в Китай, да влязат в нашето пространство на ценности и пожелателно мислене, а другият, по-реалистичен вариант, е ние да се доближим към тяхното пространство и най-сетне да има реализъм в подхода и в мисленето, а не просто пожелания, които реалността явно отхвърля“, заяви още министър-председателят.

Запитан дали оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев е все още на дневен ред след инцидента с офицер от охраната на председателя на Народното събрание, Румен Радев посочи, че очаква окончателния доклад по случая, след което ще обсъди въпроса с президента.

Министър-председателят посети Полеви учебен полигон (ПУП) „Сливница“, където заедно с президента Илияна Йотова наблюдаваха демонстрация на способности за противодействие на безпилотни летателни системи от служба „Военна полиция“.