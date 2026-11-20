20.11.2026 09:26 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 96

Парламентът ще обсъди последните събития в преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028—2034 г.

В сряда евродепутатите ще обсъдят новото компромисно предложение на Европейския съвет за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС.

Осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна

В сряда членовете на ЕП ще обсъдят с представители на Съвета и Комисията способността на Европа да защити международния ред и да осигури справедлив и траен мир за Украйна.

Нови правила за фармацевтичния сектор на ЕС

Очаква се в сряда Парламентът да одобри реформа на фармацевтичното законодателство на ЕС, включително мерки за справяне с недостига на критично важни лекарства.

Възстановяване на принципите на правовата държава и ценностите на ЕС в Унгария

Евродепутатите ще обсъдят реформите, предприети наскоро в Унгария, и други промени в политическия и институционалния пейзаж на страната след изборите през април 2026 г.

Финансовата достъпност в центъра на дневния ред на ЕС

По време на дебат във вторник евродепутатите ще призоват ЕС да се заеме спешно с проблемите на инфлацията, високите цени на енергията и нарастващите разходи за жилища.

Газа: въздействието на наводненията и ограниченията върху хуманитарната помощта

Заедно със Съвета и Комисията, ЕП ще направи оценка на влошаващата се хуманитарна ситуация в Газа и спешната необходимост да се гарантират доставки на хуманитарна помощ.

Речта на омразата в политиката и медиите подхранва расизма и насилието в Европа

След неотдавнашните смъртоносни атаки, в сряда следобед членовете на Европейския парламент и Комисията ще обсъдят решаването на проблема с нарастването на омразата в Европа.

Борба с онлайн насилието, основано на пола

В сряда евродепутатите и Комисията ще направят преглед на действията на ЕС и напредъка в борбата с насилието, основано на пола, в ерата на цифровите технологии.