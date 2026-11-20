20.11.2026 10:51 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 15 минути | 3

С много въображение, творчески ентусиазъм и вдъхновение ученици от I до IV клас се включиха в състезанието „Аз рисувам“, организирано от Сдружението на българските начални учители.

Тази година темата „Светът след 20 години“ даде възможност на децата да се пренесат в бъдещето и да го пресъздадат през своя поглед – такъв, какъвто го мечтаят и си го представят. Как ще изглеждат градовете, домовете и училищата? Какви технологии ще променят живота ни? Ще успеем ли да съхраним красотата на природата? На тези и още много въпроси малките творци отговориха с помощта на своите цветни моливи, богато въображение и оригинални идеи.

Нашите ученици се представиха отлично, доказвайки, че талантът, креативността и смелите мечти нямат възраст. Всяка рисунка разказваше своя история и разкриваше един различен, интересен и изпълнен с надежда свят на бъдещето. Те ни показаха, че са истински малки художници!

За всички деца, включили се в състезанието, организаторите от СБНУ са подготвили и приятна изненада – специален комплект стикери за всеки участник, като жест на внимание и поощрение за проявеното старание и творческо вдъхновение.

Тази година числото 20 има и специално значение за Сдружението на българските начални учители, което отбелязва своята 20-годишнина.

Поздравяваме всички наши малки художници за прекрасното представяне! Пожелаваме им да продължават да мечтаят смело, да творят с вдъхновение и никога да не спират да откриват света през магията на изкуството!