20.11.2026 11:23 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 79

Представители на клуб „Млади възрожденци“ при СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха участие в тържественото честване на 110 години от епопеята при Каймакчалан, което се проведе на 19 ноември във Военен клуб – Сливен.

Инициативата беше организирана от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, съвместно с Военно формирование 22 220 и Регионалния исторически музей – Сливен. Събитието беше посветено на героизма и саможертвата на българските воини, с особен акцент върху подвига на бойците от 11-и пехотен Сливенски полк, участвали в едни от най-тежките сражения по време на Първата световна война.

С присъствието си младите възрожденци изразиха своята признателност и преклонение пред загиналите герои, пред тяхната смелост, родолюбие и саможертва.

Участието в подобни събития е важен урок по родолюбие и съхраняване на историческата памет, защото почитта към героите е част от уважението ни към българската история и националната ни идентичност.