„Всяка приказка е вълшебна врата към света на мечтите!“
С много усмивки, вълнение и любов към книгите учениците от втори клас на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен отбелязаха Деня на четенето.
Специален гост на малките читатели беше г-жа Марияна Стоянова – училищен логопед, която подари на децата незабравим приказен момент, като им прочете своята любима приказка от детството – „Аладин и вълшебната лампа“.
С увлекателното си четене г-жа Стоянова поведе второкласниците към вълшебния свят на приказките, където мечтите оживяват, а чудесата са възможни. Вдъхновени от историята на Аладин и неговата вълшебна лампа, всяко дете си намисли свое съкровено желание и го сподели. А за да не се изгуби нито една детска мечта, г-жа Стоянова грижливо записа всички желания в специално писмо.
Срещата се превърна в истински празник на словото, въображението и детските мечти. Тя напомни на малките читатели, че любимите приказки остават завинаги в сърцата ни, а споделените истории имат силата да вдъхновяват и да сбъдват мечтите.
Всяка прочетена приказка оставя следа, а любовта към книгите започва още в детството!