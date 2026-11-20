20.11.2026 11:47 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 68

„Всяка приказка е вълшебна врата към света на мечтите!“

С много усмивки, вълнение и любов към книгите учениците от втори клас на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен отбелязаха Деня на четенето.

Специален гост на малките читатели беше г-жа Марияна Стоянова – училищен логопед, която подари на децата незабравим приказен момент, като им прочете своята любима приказка от детството – „Аладин и вълшебната лампа“.

С увлекателното си четене г-жа Стоянова поведе второкласниците към вълшебния свят на приказките, където мечтите оживяват, а чудесата са възможни. Вдъхновени от историята на Аладин и неговата вълшебна лампа, всяко дете си намисли свое съкровено желание и го сподели. А за да не се изгуби нито една детска мечта, г-жа Стоянова грижливо записа всички желания в специално писмо.

Срещата се превърна в истински празник на словото, въображението и детските мечти. Тя напомни на малките читатели, че любимите приказки остават завинаги в сърцата ни, а споделените истории имат силата да вдъхновяват и да сбъдват мечтите.

Всяка прочетена приказка оставя следа, а любовта към книгите започва още в детството!