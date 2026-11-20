20.11.2026 12:15 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 26 минути | 43

❤️ Семейството – мястото, където започва всичко!

По повод 21 ноември – Деня на християнското семейство и православната младеж, учениците от VI А клас проведоха един по-различен и вълнуващ час на класа, посветен на семейството и неговите непреходни ценности.

Говорихме за обичта, уважението, доверието, грижата, подкрепата и прошката. Споделяхме мисли и разсъждавахме за вечните устои, върху които се изграждат истинските семейни отношения.

Часът завърши с един красив български символ – топла обредна питка, която споделихме заедно. Защото хлябът събира хората около една маса, а обичта и разбирателството правят дома истинско семейство.

Нека не забравяме, че семейството не е просто място, а връзка, която изграждаме всеки ден с любов, грижа и уважение.

Защото най-голямото богатство не е това, което притежаваме, а хората, с които споделяме живота си! ❤️

#ДенНаХристиянскотоСемейство #СемейниЦенности #ЧасНаКласа #ДобротоЗапочваОтНас