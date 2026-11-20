❤️ Семейството – мястото, където започва всичко!
По повод 21 ноември – Деня на християнското семейство и православната младеж, учениците от VI А клас проведоха един по-различен и вълнуващ час на класа, посветен на семейството и неговите непреходни ценности.
Говорихме за обичта, уважението, доверието, грижата, подкрепата и прошката. Споделяхме мисли и разсъждавахме за вечните устои, върху които се изграждат истинските семейни отношения.
Часът завърши с един красив български символ – топла обредна питка, която споделихме заедно. Защото хлябът събира хората около една маса, а обичта и разбирателството правят дома истинско семейство.
Нека не забравяме, че семейството не е просто място, а връзка, която изграждаме всеки ден с любов, грижа и уважение.
Защото най-голямото богатство не е това, което притежаваме, а хората, с които споделяме живота си! ❤️
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