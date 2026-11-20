20.11.2026 12:37 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 3 часа | 97

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на ремонтни дейности по водопроводната мрежа, изпълнена подмяна на водопровод в обхвата на дейностите за обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съпътстващи съоръжения на гр. Сливен, включително водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно ФИДИК Жълта книга" в изпълнение на проект: Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв.ж., попадащи в обхвата на обособена територия на ''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД включващи изключване от експлоатация на съществуващ стар водопровод по бул. "Панайот Хитов", ще бъде временно преустановено водоснабдяването от 9:30ч. до 15:30ч. на 23.11.2026г.(понеделник) в кв. Ново село, кв. Българка, кв. Сините камъни и Вилна зона.

Ремонтните дейности са необходими с цел подобряване на експлоатационното състояние на водопроводната мрежа ,осигуряване на по-надеждно водоснабдяване и предотвратяване на бъдещи аварии.