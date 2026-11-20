Призив за кръводаряване в подкрепа на футболната легенда от Сливен Николай Арабов отправи Областният съюз на Българския футболен съюз. Председателят Райчо Райчев изпрати писмо до медиите.
"Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта,
Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов.
По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на град Сливен.
Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България.
Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои.
Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!", пише в писмо до медиите председателят на Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта,
Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов.
По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на град Сливен.
Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България.
Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои.
Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!, пише Райчо Райчев.
Даряване на кръв за
Николай Асенов Арабов,
Болница "Сърце и мозък" гр.Бургас.
Даряване на кръв за
Николай Асенов Арабов,
Болница "Сърце и мозък" гр.Бургас.