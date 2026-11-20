20.11.2026 13:25 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 49 минути | 67

Призив за кръводаряване в подкрепа на футболната легенда от Сливен Николай Арабов отправи Областният съюз на Българския футболен съюз. Председателят Райчо Райчев изпрати писмо до медиите.

"Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта,

Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов.

По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на град Сливен.

Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България.

Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои.

Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!", пише в писмо до медиите председателят на Уважаеми съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта,

Обръщаме се към Вас с молба за съпричастност и подкрепа в труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол- Николай Асенов Арабов.

По инициатива на ОС на БФС - Сливен, с подкрепата на кмета на Община Сливен, отправяме човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв за нашия именит съгражданин и почетен гражданин на град Сливен.

Николай Арабов е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България.

Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои.

Благодарим предварително на всеки, който ще се отзове!, пише Райчо Райчев.

Даряване на кръв за

Николай Асенов Арабов,

Болница "Сърце и мозък" гр.Бургас.

Даряване на кръв за

Николай Асенов Арабов,

Болница "Сърце и мозък" гр.Бургас.