20.11.2026 13:29 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 46 минути | 71

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка на петото и последно искане за плащане на България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Според правителствените разчети към момента страната ни ще получи близо 99% от всички предвидени средства и около 1,7 млрд. евро по петото плащане.

„Вярвам, че плащането е основно резултат от смелите и бързи стъпки, които предприехме с поемането на поста. През пролетта изпълнението беше малко над 50%, а рискът от загуби – реален“, заяви Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства.

Искането обхваща общо 59 етапа и цели – 10 реформи и 49 инвестиции. Задоволително изпълнени са 53 от тях.

Като ключови за този резултат, Пеканов открои решителната политическа воля и активната работа на депутатите за конституирането на новата Комисия за противодействие на корупцията. Сред ключовите реформи са още въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители и повишаването на прозрачността при обществените поръчки. В енергетиката са отчетени промените за увеличаване на производството на електроенергия от възобновяеми източници, намаляване на въглеродните емисии от въглищните централи, онлайн карта на възможностите за присъединяване към мрежата и други. Включено е и подобряването на качеството на ВиК услугите.

Паралелно с реформите бяха финализирани инвестиции с висока икономическа и обществена значимост в образованието, здравеопазването, социалните услуги, енергетиката, транспорта, дигитализацията и индустрията. Те включват STEM кабинети, детски градини, домове за възрастни хора, индустриални паркове, транспортни проекти, влакове, хеликоптери и медицинска апаратура.

Средствата от петото плащане се очаква да постъпят по сметката на Министерството на финансите до края на годината, а до дни на страната ни ще бъдат изплатени и задържаните 72,8 млн. евро от четвъртото плащане след изпълнението на мерките за подкрепа на сектор „Култура“ и реформата за единния билет в транспорта.

С тази оценка на Европейката комисия приключва петгодишният процес по изпълнение на НПВУ. Вицепремиерът Пеканов изрази благодарност към всички девет правителства, работили по Плана през годините, както и към институциите и народните представители, съдействали за приемането на необходимите реформи.