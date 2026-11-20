20.11.2026 13:35 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 39 минути | 45

По повод Деня на четенето учениците от I „а“ клас на СУ „Йордан Йовков“ – гр. Сливен се потопиха във вълшебния свят на книгите и приказните герои.

Специален гост на малките първокласници беше г-жа Божидара Станчева, която им подари незабравими мигове с увлекателния прочит на историята „Мики Маус разнася коледната поща“.

С интерес и усмивки децата проследиха приключенията на любимия герой и се докоснаха до магията на предстоящите коледни празници.

Срещата ни напомни, че книгите не само ни разказват интересни истории, но и ни учат на доброта, приятелство и съпричастност.

Сърдечно благодарим на г-жа Божидара Станчева за отделеното време, топлото отношение и споделената любов към книгите!

Защото всяка прочетена приказка отваря врата към един нов, вълшебен свят!