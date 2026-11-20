20.11.2026 14:10 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 93

На 20 ноември учениците от IV клас при СУ „Йордан Йовков“ с радост и ентусиазъм се включиха в инициативите, посветени на Деня на четенето – ден, в който книгите оживяват, думите вдъхновяват, а въображението няма граници.

Специален гост на децата беше училищният психолог госпожа Деяна Михова, която ги поведе на вълнуващо пътешествие из страниците на свои любими книги от детството. С топлота и увлекателност тя сподели истории, оставили незабравими следи в сърцето ѝ, и събуди у малките читатели любопитство към нови литературни светове.

Вдъхновени от прочетеното, учениците също се превърнаха в разказвачи – всеки избра и прочете откъс от книга, която беше донесъл. Класната стая се изпълни с любими герои, приключения, мечти и вълшебства, а всяка прочетена страница отвори врата към ново откритие.

Срещата премина в атмосфера на споделеност, емоции и истинска любов към книгите. Защото четенето не е просто път към знанието – то е приключение, което ни учи да мечтаем, да чувстваме и да откриваме света по нов и красив начин.