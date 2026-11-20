20.11.2026 14:48 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 81

В навечерието на коледните празници съставите към ЦПЛР – Детски комплекс при Община Сливен, подготвят два празнични концерта за гражданите и гостите на града. И двете събития ще се проведат в залата на Драматичен театър „Стефан Киров“.

Програма на събитията:

5 декември 2026 г. от 18:00 ч. – Съвместен концерт на ДЮФА „Тракийче“ (Сливен) и ДЮТА „Средец“ (София)

Билетите за събитието са на цена от 8 и 12 евро.

10 декември 2026 г. от 18:30 ч. – Голям предколеден концерт на всички състави към ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен

Цената на билета е 10 евро. В рамките на събитието ще се проведе и благотворителен базар на сурвакници. Събраните от базара средства ще бъдат дарени на децата от Център „Стелиян – Детепазител“, който тази година отбелязва своя 30-годишен юбилей.

Информация за билети:

За концерта на 5 декември: Билети се продават всеки работен ден в сградата на ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен до изчерпване на количествата.

За концерта на 10 декември: Продажбата стартира на 23 ноември 2026 г. при ръководителите на групите, както и всеки работен ден в сградата на Детския комплекс до изчерпване на билетите.

Всички приходи от продажбата на билети и за двата концерта ще бъдат използвани за закупуване на нови сценични костюми за талантливите деца от школите към Детския комплекс.

„На сцената ще излязат над 250 от талантливите ни възпитаници, които, както всяка година, ще ни потопят в неповторимата магия на коледния дух. ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен се посещава от близо 800 деца и това е само малка част от тях“, споделиха от ръководството на ЦПЛР-ДК-Сливен.