20.11.2026 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 97

Общинският съвет на Българския футболен съюз (БФС) – Сливен отправи призив към жителите на града и всички съпричастни с футбола да се включат в кампания за кръводаряване в подкрепа на Николай Асенов Арабов – една от емблематичните фигури в историята на сливенския и българския футбол и почетен гражданин на Сливен.

По повод 21 ноември – Деня на християнското семейство и православната младеж, учениците от VI А клас на Спортно училище „Димитър Рохов“ проведоха тематичен час на класа, посветен на семейството и неговите основни ценности.

Театралната постановка „Трудни за обичане“ ще бъде представена на 10 декември 2026 г. от 19:00 часа в зала „ЗОРА“ в Сливен.

Денят на четенето беше отбелязан с интересни литературни инициативи в Народно читалище „Христо Ботев 1897“ – Сливен.

Д-р Катрин Федина участва в Хасково на 17 ноември със свой доклад на тема „Агресията в училище“ в значим форум, посветен на предизвикателствата пред съвременното образование и необходимостта от превенция на агресивното поведение.

Общо 36 нарушения са установени при специализирана полицейска акция на автомагистрала „Тракия“ в района на Сливен.

В галерия „Май“ в Сливен бе открита изложбата „Мълчание“ на местния художник Петър Кайраков.