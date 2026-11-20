20.11.2026 16:26 , Мая Койчева (ПХГ )

Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" | България | преди около 1 час | 84

На 19.11. ученици и учители се събраха заедно, за да прекарат една незабравима „Вечер на философите“. Събитието се проведе в STEM-центъра на ПХГ „Дамян Дамянов“ в рамките на час и половина. Проведе се игра „Познай кой съм аз“. По-големите ученици от 11. и 12. клас представиха различни философи, като задаваха въпроси на по-малките и ги караха да познаят за кой мислител се отнася казаното. Всеки, който познаеше, печелеше номер за томбола с награди. Учениците се забавляваха, сприятеляваха и научаваха нещо ново за философията – представена по достъпен и интересен начин.