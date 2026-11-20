20.11.2026 16:40 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 43 минути | 45

Нова възрастова категория „Устремени към върха“ ще отличава младите състезатели с международни успехи

И тази година Община Сливен ще отличи спортистите, постигнали значими резултати на международни и национални първенства и състезания.

Започва приемът на предложения за десетте най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове и най-добър спортист с увреждания. Ще бъдат определени и отличията в категориите „Бъдеща звезда“ и „Устремени към върха“ за 2026 г.

Регламентът за определяне на най-добрите спортисти беше обсъден с представители на сливенските спортни клубове. По време на срещата те излъчиха и свои представители в състава на експертната комисия, която ще разгледа постъпилите номинации и ще обобщи резултатите.

В срещата участваха заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общинския съвет – Сливен, Пламен Крумов, и общинският експерт по спорта Силвия Никова.

Тази година класацията включва нова възрастова категория – „Устремени към върха“. Тя надгражда съществуващата категория „Бъдеща звезда“ и дава възможност за отличаване на млади състезатели, които вече постигат значими успехи на международно ниво.

В категорията ще бъдат номинирани състезатели от индивидуалните спортове на възраст от 14 до 17 години, постигнали призови класирания на международни състезания. При колективните спортове ще бъде отличен най-добре класиралият се отбор във възрастовите групи от 14 до 19 години.

Според регламента, за да бъде номиниран, състезателят задължително трябва да е картотекиран в сливенски спортен клуб и да е участвал в световни, европейски, балкански или републикански първенства и състезания.

По традиция за „Треньор на годината“ ще бъде номиниран личният треньор на победителя в класацията „Спортист на Сливен“ за 2026 г.

За най-добър отбор от колективните спортове при мъжете и жените ще бъде определен този с най-добро класиране през годината.

Най-добрият спортист с увреждания ще бъде предложен от председателя на Спортен клуб за хора с увреждания „Сини камъни“ – Сливен.

В категорията „Бъдеща звезда“ при индивидуалните спортове всеки клуб номинира състезатели до 14-годишна възраст, завоювали първо място на държавен шампионат в съответната възрастова група и категория. При колективните спортове представител на всеки клуб номинира най-перспективната възрастова група на клуба до 14 години към момента на приключване на спортно-състезателната година.

Срокът за подаване на предложенията за всички категории и класации е до 27 ноември 2026 г., включително.

Спортните клубове могат да подават номинациите си в деловодството на Община Сливен или на електронен адрес: kmet@sliven.bg.

Регламентът и анкетните талони са изпратени до спортните клубове. За улеснение на желаещите да участват в номинациите регламентът ще бъде на разположение и в Центъра за административно обслужване на Общината (източен вход), както и в спортните бази в Сливен. Церемонията по награждаването на най-добрите спортисти на Сливен за 2026 г. ще се състои на 14 декември от 18.00 часа.

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