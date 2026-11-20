20.11.2026 17:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 96

Традиционният Празник на тиквата се проведе на 20 ноември в село Коньово и събра жители, гости и представители на читалища от община Нова Загора.

Организатор на събитието беше НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1922“. В кулинарната изложба бяха представени разнообразни ястия с тиква, приготвени по традиционни и съвременни рецепти.

В инициативата се включиха читалища от Новоселец, Омарчево, Млекарево, Езеро, Съдиево и Стоил войвода, както и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДГ „Веселушко“ в Коньово. Свои предложения представиха и домакините от местното читалище.

Празничната програма включваше изпълнения на деца от училището и детската градина в Коньово, както и на Вокална група „Яница“ при Пенсионерския клуб на учителите в Нова Загора.

Сред гостите бяха кметът на община Нова Загора Галя Захариева, заместник-кметът Ивайло Енев и секретарят на Общината Ангел Стойчев. Участниците бяха поздравени и от секретаря на читалището Милена Иванова.

В края на празника всички участници получиха грамоти и награди за представянето си. Събитието завърши със споделяне на рецепти и срещи между представителите на различните населени места в общината.