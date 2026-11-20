20.11.2026 17:25 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 75

През изминалата седмица в ОУ „Елисавета Багряна“ учениците от всички паралелки на трети клас – III "А", III "Б", III "В", III "Г" и III "Д", взеха участие в гостуващото музейно ателие „Басмаджийство“.

С много старание и внимание към детайла децата изработиха и украсиха платнени торбички по традиционна технология, които ще поднесат като подарък на своите близки по повод Деня на християнското семейство. По време на образователното занимание третокласниците научиха и любопитни факти за историята на занаята, включително и това, че част от естествените багрила от миналото намират приложение в съвременната хранителна индустрия.

В заключителния ден на инициативата към творческата работилница се присъединиха директорът г-жа Султанова и заместник-директорът г-жа Георгиева, които също се включиха в изработката на свои изделия.

Поздравления за учениците и техните преподаватели за успешното провеждане на вдъхновяващата инициатива, съчетаваща почитането на българските традиции с творческата активност!