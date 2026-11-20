20.11.2026 18:33 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 25 минути | 34

По повод Деня на християнското семейство учениците от всички паралелки на четвърти клас се потопиха в света на християнските традиции, духовните ценности и добродетели.

Специален гост на децата беше нашият ресурсен учител г-жа Златина Илиева, която има и допълнителна квалификация по специалност: „Добродетели и религия“, придобита в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

С много увлекателност и вдъхновение тя разказа на учениците интересни факти за празника, неговата история и послания. Беседата се превърна в жив и вълнуващ разговор, в който децата не бяха само слушатели, а активни участници – споделяха своите знания, задаваха въпроси и разказваха за онова, което прави техните семейства специални.

Има мигове, които оставят следа не само в съзнанието, но и в сърцето. Днешната беседа беше именно такъв момент, напомни ни колко важни са обичта, уважението, прошката, грижата и благодарността.

Учениците и техните учители изказват своята сърдечна благодарност към г-жа Златина Илиева за интересната беседа, споделените знания и вдъхновяващото преживяване!

Нека не забравяме, че домът не е просто място, а топлината на хората, които обичаме. Нека във всяко семейство има повече разбирателство, вяра, доброта и споделена обич!