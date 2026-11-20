20.11.2026 18:49 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 86

В рамките на Деня на четенето учениците от II клас се включиха в разнообразни инициативи, насочени към насърчаване на интереса към книгите и любовта към четенето.

Чрез четене на любими приказки и разкази, представяне на книги, литературни игри, викторини, драматизации и творчески дейности, децата показаха своите знания, въображение и умения за изразително четене.

Особен интерес предизвикаха инициативите „Моята любима книга“, „Познай приказката“ , „Деца четат на деца“ и ,,Бърканици в приказките".

Денят премина с много настроение, усмивки и вдъхновение, като напомни на всички, че книгите са прозорец към знанието, въображението и необятния свят на човешките истории.

Нашето послание: „Четящото дете е дете с криле!“.