20.11.2026 19:24 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 64

Да, нашите деца!

Защото вие, родителите, ни ги поверявате за една изключително важна част от техния живот - за тяхното израстване, за тяхното ограмотяване, за първите им големи стъпки към знанието и самостоятелността. Всяка усмивка, всяко старание над тетрадката и всяка малка победа в групите ЦОУД на III клас са общо дело - между сърцето на родителя и сърцето на учителя.

Днес те ни показаха как са посрещали деня на християнското семейство в миналите дни. Често казваме “семейство", но истината е, че семейството - това са най-вече нашите деца.

Скъпи родители, довечера, когато се приберете у дома, просто гушнете силно и целунете своите деца. Без повод, без бързане - само защото ги има и защото са толкова прекрасни!