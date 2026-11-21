Днешният светъл празник – Въведение Богородично, ни напомня за най-важната опора в живота на всеки от нас: семейството. То е мястото, където се пазят българският дух, вярата и традициите.
Пожелавам Ви във вашите домове да има мир, топлина и взаимна подкрепа. Нека бъдем по-смирени, по-отзивчиви и да намираме повече време за хората, които обичаме.
Нека Божията майка закриля семействата ни и ни дарява със здраве и благоденствие!
Честит празник на всички жители на област Сливен!
С уважение,
МИХАИЛ КАШЕРОВ
Областен управител на област Сливен