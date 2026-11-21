21.11.2026 09:19 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 60

Днешният светъл празник – Въведение Богородично, ни напомня за най-важната опора в живота на всеки от нас: семейството. То е мястото, където се пазят българският дух, вярата и традициите.

Пожелавам Ви във вашите домове да има мир, топлина и взаимна подкрепа. Нека бъдем по-смирени, по-отзивчиви и да намираме повече време за хората, които обичаме.

Нека Божията майка закриля семействата ни и ни дарява със здраве и благоденствие!

Честит празник на всички жители на област Сливен!

С уважение,

МИХАИЛ КАШЕРОВ

Областен управител на област Сливен