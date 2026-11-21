21.11.2026 09:36 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 71

По повод Деня на християнското семейство ученици от прогимназиален и гимназиален етап се включиха в интересна и вдъхновяваща образователна инициатива, посветена на семейните ценности, традициите и значението на семейството в живота на всеки човек.

Чрез увлекателна тематична игра учениците провериха своите знания, отговаряха на въпроси и научиха повече за смисъла и посланията на празника.

След игровата част участниците се включиха и в практическа задача, която изпълниха по екипи. С много ентусиазъм, креативност и сътрудничество те обсъждаха идеи, разпределяха си задачи и работиха за постигането на общ резултат.

Инициативата създаде възможност за междупоколенческо общуване между учениците, насърчи екипната работа и им напомни за важността на обичта, уважението, взаимопомощта и разбирателството в семейството.

Защото семейството е нашият първи дом, мястото, където се учим да обичаме, да споделяме и да бъдем добри хора!