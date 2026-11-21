По повод Деня на християнското семейство ученици от прогимназиален и гимназиален етап се включиха в интересна и вдъхновяваща образователна инициатива, посветена на семейните ценности, традициите и значението на семейството в живота на всеки човек.
Чрез увлекателна тематична игра учениците провериха своите знания, отговаряха на въпроси и научиха повече за смисъла и посланията на празника.
След игровата част участниците се включиха и в практическа задача, която изпълниха по екипи. С много ентусиазъм, креативност и сътрудничество те обсъждаха идеи, разпределяха си задачи и работиха за постигането на общ резултат.
Инициативата създаде възможност за междупоколенческо общуване между учениците, насърчи екипната работа и им напомни за важността на обичта, уважението, взаимопомощта и разбирателството в семейството.
Защото семейството е нашият първи дом, мястото, където се учим да обичаме, да споделяме и да бъдем добри хора!