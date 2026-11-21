21.11.2026 09:51 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 56

Семейството – нашият малък свят, изпълнен с обич, топлина и безброй усмивки!

По повод Деня на християнското семейство малките ученици от група за ЦОУД – 2. клас се потопиха в една специална творческа дейност, посветена на най-ценното в живота – семейството.

С много въображение, старание и пъстри цветове децата оживиха тематични рисунки, в които вложиха нещо много по-ценно от цветовете – своята обич към мама, татко, братята, сестрите и всички близки хора.

Докато творяха, те си припомниха, че семейството е нашата първа опора, нашето сигурно убежище и мястото, където винаги сме обичани, разбрани и приети.

Защото семейството не е просто място, а чувство – топлина в сърцето, прегръдка в труден момент и обич, която ни съпътства навсякъде!