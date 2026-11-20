20.11.2026 18:33 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 16 часа | 0

Обикновено в коридорите на Спортно училище "Д. Рохов" в Сливен витае духът на състезанията, хронометрите и предстоящите тренировки. Днес обаче стартът на деня беше даден не със съдийски сигнал, а с отварянето на първите страници на подбрани книги. По повод националната инициатива Ден на четенето, учебното заведение посрещна специален гост – заместник-кмета на община Сливен Камен Костов, който самият е бивш активен спортист.

Още с влизането си в класната стая при ученици от 11. и 12. гостът успя да скъси дистанцията с учениците, като пое бързо хвърлена му баскетболна топка от шампионката по джудо Мария Черкелиева и с признанието, че в миналото е мечтал да стане учител.

Говорейки на езика на спортистите - за дисциплината, упоритостта и победите, вместо стандартна лекция, гостът превърна срещата в откровен разговор за това как успехът на терена е невъзможен без силен и трениран ум.

Камен Костов изрази своето мнение, че човек трябва да трупа основни познания като се образова в училище със задължителния материал, но и да бъде финансово грамотен и да има здравно образование. Всичко това е залегнало в обучението на бъдещите треньори, увери директорът на училището Лъчезар Дойчев, който заедно със заместник-директорите Лидия Петрова и Мирослав Миндев бяха също гости на учениците от 11-ти и 12-ти клас, с преподаваел по български език и литература Нели Димитрова.

"В спорта често си мислим, че всичко зависи от физическата подготовка. Но в решителния момент печели този, който мисли по-бързо, анализира ситуацията и взема правилни решения. Четенето е точно това – ежедневна тренировка за мозъка“, сподели заместник-кметът пред събралите се млади надежди.

За да направи посланието си още по-въздействащо, той не дойде с празни ръце. Специално за четенето, гостът беше подбрал заглавия, насочени към развитието на функционалната грамотност – умението не просто да четеш, а да разбираш, анализираш и прилагаш прочетеното в реалния живот - книги на Poбъpт Кийocaки, който, по мнение на световни анализатори, учи xopaтa дa cтaвaт милиoнеpи. Зaтoвa гo нapичaт учител в училищетo зa милиoнеpи.

Четивото се оказа познато на част от учениците, които споделиха, че трябва да планират и в по-далечно бъдеще и затова анализират спорта и като бизнесначинание, така се мотивираха младите хора за своя избор.

Карина Цончева и Ивайло Иванов бяха подготвили кратки презентации за самата инициатива Ден на четенето и за ползите от четенето.

Сред избраните от младите спортисти книги за Деня на четенето присъстваха биографии на шампиони и носители на най-престижни спортни трофеи, книги, разкриващи психологията зад големите победи, както и съвременни издания за критично мислене, финансово планиране и управление на времето – умения, безценни за всеки млад човек, на когото предстои да гради кариера както в спорта, така и извън него. Наред с тях - и класически български автори, част от които със свои произведения присъстват в учебната програма по литература. Дванадесетокласникът Михаил Стоянов изненада съучениците си с рядко джобно издание на стихотворението на Вапцаров "Вяра" на различни езици.

Учениците с интерес се включиха в дискусията, обсъждайки как посланията от книгите могат да им помогнат да се справят с напрежението преди важно състезание или да разпределят по-добре времето си между залата и учебниците.

Разговорът се разшири - времето като най-важният ресурс, зздравето - безценното богатство за всеки човек, спортът в съвремения свят - повече бизнес или повече спорт и други теми.

Заместник - кметът Камен Костов запозна младежите с изпълнените до момента и с предстоящите проекти на Община Сливен в сферата на спортната инфраструктура и изслуша и техните предложения.

Прояви за Деня на четенето се проведоха в 6 а, 7 а, 10 б клас, както и в други класове от училището.

С тази инициатива Спортно училище "Д. Рохов" за пореден път доказа, че възпитава не просто бъдещи медалисти, а мислещи и пълноценни личности.

А посланието от днешния ден остана ясно за всички: шампионите се изграждат както в спортната зала, така и сред страниците на книгите.

Ден на четенето се организира за четвърта поредна година в България. Тази година мотото на инициативата е „Четенето променя бъдещето“. Целта е повишаване на интереса към четенето като основен процес за развитието на функционалната грамотност.