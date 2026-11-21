21.11.2026 11:12 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 55

С много музика, танц, театрално изкуство и послания за вяра, любов и семейни ценности Сливен отбеляза Деня на православната християнска младеж и семейството. Тържественият концерт под надслов „Носим на крилете си живота“ се състоя в навечерието на празника в зала „Сливен“ , като събра талантливи деца и младежи от града и региона.

Организатори на празничното събитие бяха Сливенска митрополия и Община Сливен, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Концертът, посветен на празника Въведение Богородично, се провежда за трета поредна година и е израз на общата грижа на Църквата и местната власт за духовното и нравственото възпитание на младото поколение.

В празничната програма се включиха група „Шарени квадрати“ при ЦОП – Сливен, балет „Барби“ към Военен клуб – Сливен, театралната трупа при ППМГ „Добри Чинтулов“ и приятели от „Ангелофания“, модерен балет „Сияние“ при СУ „Пейо Яворов“, както и ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас със специално участие.

За мото на концерта беше избрана мисълта на скулптора и творец Александър Пройнов – Апер: „Мъдростта на младостта е по-голяма от мъдростта на старостта, защото носи на крилете си живота“. Авторът също присъства на празничната вечер.

С духовно послание към участниците и гостите се обърна Сливенският митрополит Арсений. Той поздрави децата за техния талант и вдъхновение, и подчерта, че вярата, любовта, и доброто трябва да бъдат техните житейски ориентири. „Човек и да има криле, трябва да знае накъде да лети, а необходимо е преди всичко да има ориентир. Затова желая на нашите прекрасни деца, които са дар от Бога, ориентир в техния живот да бъде вярата, силата, с която да летят и да постигат своите мечти, да бъде любовта, а верният път да бъде доброто“, каза митрополит Арсений.

Той благодари на всички деца, преподаватели, художествени ръководители и родители, допринесли за осъществяването на концерта, както и на Община Сливен и кмета Стефан Радев за подкрепата и сътрудничеството със Сливенската света митрополия.

„Вие сте бъдещето, вие сте и нашата надежда“, обърна се митрополит Арсений към младите участници. Той отбеляза, че Сливен разполага с изключително талантливи деца, които заслужават подкрепа и възможности за изява.

От името на организаторите той благодари на Община Сливен и лично на кмета Стефан Радев за съдействието при подготовката и провеждането на събитието. „Съвместната ни инициатива е пример за партньорство в името на духовното, културното и нравственото възпитание на децата и младите хора“, каза още митрополит Арсений.

В края на празничната вечер кметът Стефан Радев връчи благодарствени грамоти на всички участници като признание за техния талант, труд и принос към концерта. Грамоти получиха и представители на Български Червен кръст – Сливен.

Посланието на вечерта обедини всички около идеята, че децата са безценен дар, а отговорността на семейството, училището и Църквата е да им помогнат да израснат с вяра, любов и доброта.

Гости на събитието бяха още председателят на Общински съвет Димитър Митев и заместник – кметовете Пепа Чиликова, Камен Костов и Стоян Марков.

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