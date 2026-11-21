21.11.2026 11:15 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 2 часа | 37

Регионален исторически музей - Сливен се включи в тържественото честване на 110 години от героичната епопея при Каймакчалан, което се проведе в Деня на Сухопътните войски, 19 ноември, във Военен клуб – Сливен.

Директорът на музея доц. д-р Николай Сираков представи доклад, посветен на героизма на българските воини в битката. Свои спомени и впечатления от посещението на легендарния връх сподели арх. Петко Любенов.

В чест на годишнината се състоя официална церемония по валидиране на пощенска картичка под надслов „В памет на героизма на 11-и Сливенски пехотен полк при Каймакчалан“.

Организатори на събитието са Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Военно формирование 22 220 и Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“- Сливен.

Вечна памет и дълбок поклон пред героите!