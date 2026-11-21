По повод Деня на християнското семейство първокласниците от целодневна организация на учебния ден се включиха в творческа дейност, посветена на най-важното място в живота на всеки човек – семейството.
С много старание, въображение и цветни моливи децата оцветиха тематични рисунки и картички, вложиха в тях топлина, обич и искрени детски чувства.
Чрез тази дейност си припомнихме, че семейството е нашият първи дом, мястото, където се учим на доброта, уважение, грижа и любов.
Нека във всеки дом има топлина, разбирателство, споделени радости и обич!