21.11.2026 11:44 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди 34 минути | 37

По повод Деня на християнското семейство учениците от целодневна организация на учебния ден в I „Б“, I „В“ и I „Г“ клас при ОУ „Елисавета Багряна“ се включиха в една вълнуваща и изпълнена с обич инициатива.

С много старание, въображение и вдъхновение малките творци изработиха красиви картички с послания към своите семейства. Заедно сътвориха и две символични композиции – дърво на семейството и къща на обичта. По тях децата залепиха листенца и тухлички, върху които записаха своите отговори на два важни въпроса: „Какво ни прави истинско семейство?“ и „Какво превръща къщата в дом?“

С детската си искреност и неподправена мъдрост учениците ни напомниха, че семейството е много повече от хората, с които живеем. То е обич, грижа, доверие, подкрепа, споделени мигове и топлина. А домът се изгражда не само с тухли, а най-вече с любов!

Всички изработени творби и послания бяха представени в празнично тържество, поднесено по интересен, вълнуващ и близък до детския свят начин. Така празникът се превърна в незабравимо преживяване, което остави красиви емоции и ценни послания в сърцата на малките ученици.

Инициативата е част от проект „Празници и обичаи“, финансиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сливен. Проектът има за цел да насърчава интереса на учениците към българската култура и традиции, да развива техните творчески умения и да ги приобщава към позитивни, градивни и смислени дейности.

Ръководството на ОУ „Елисавета Багряна“ изразява своята искрена благодарност за ползотворното сътрудничество с МКБППМН – Сливен и специално към секретаря г-жа Лилия Радева за оказаната подкрепа, ангажираност и съпричастност към училищните инициативи.

Вярваме, че подобни партньорства създават възможности за нови вдъхновяващи преживявания и допринасят за изграждането на подкрепяща среда, в която децата растат, творят и откриват ценностите, които ни правят по-добри хора.

Защото семейството е нашият първи дом, а любовта е най-здравата основа, върху която го градим!