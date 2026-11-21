21.11.2026 12:00 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди 3 часа | 84

На 19 ноември 2026 г. в сградата на РИМ „Д-р Симеон Табаков“- Сливен беше открита изложбата „11-ти пехотен Сливенски полк. Мъченичество в името на род и родина: 110 години безсмъртие. Каймакчалан 1916 година“.

Автор е Дияна Ранкова - уредник „Нова история“ в отдел „Нова и най-нова история“.

Основен акцент в експозицията са ожесточените боеве на връх Каймакчалан в планината Нидже по време на Първата световна война.

Посетителите на изложбата ще могат да видят манифеста за обявяване на войната, непоказвани до момента снимки и медали на полковник Никола Христов- командир на 11 пехотен Сливенски полк, сабята и униформата на генерал майор Васил Райнов, колекция от отличия на сливналии - участници във войната и други ценни експонати.