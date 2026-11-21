Тържествено честване по повод 110-ата годишнина от героичната епопея при Каймакчалан се състоя на 19 ноември във Военен клуб – Сливен.
Изложба, посветена на героизма и саможертвата на 11-и пехотен Сливенски полк в битката при връх Каймакчалан през 1916 г., беше открита на 19 ноември в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен.
Ежемесечният фермерски пазар на местни производители се провежда днес пред сградата на Община Сливен.
С празничен концерт, изпълнен с музика, танци, театрални изпълнения и послания за вяра, любов и семейни ценности, Сливен отбеляза Деня на православната християнска младеж и семейството.
Община Сливен започна приема на предложения за определяне на най-добрите спортисти на града за 2026 г.
Автобиографичната книга „Човекът в сянка, но винаги на предна линия“ на вокалиста на „Диана Експрес“ Илия Ангелов и стихосбирката „Полет“ на неговата съпруга – поетесата Таня Бойчева, бяха представени на 20 ноември в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен.
Над 250 талантливи деца от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен ще се включат в два празнични концерта, които ще се състоят през декември в Драматичен театър „Стефан Киров“.