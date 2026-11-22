22.11.2026 16:07 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 часа | 169

По повод Деня на християнското семейство ученици от прогимназиалния и гимназиалния етап на училище "Йордан Йовков" в Сливен се включиха в образователна инициатива, посветена на семейните ценности, традициите и ролята на семейството в живота на всеки човек.

Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са извършили обиск в дома на автоексперта проф. Станимир Карапетков в Сливен след сигнал за оказван натиск върху друг автотехнически експерт.

С много музика, танц, театрално изкуство и послания за вяра, любов и семейни ценности Сливен отбеляза Деня на православната християнска младеж и семейството - тържественият концерт под надслов „Носим на крилете си живота“ се състоя в навечерието на празника в зала „Сливен“.

Кметът на Сливен Стефан Радев свиква разширено заседание на Управителния съвет и работна среща на кметовете от Регионалната асоциация на общините (РАО) „Тракия“ заради важни теми, свързани с развитието на местното самоуправление и между регионалното сътрудничество.

Във връзка с подготовката и провеждането на Коледния базар в Сливен, от 20 ноември /петък/ се преустанови паркирането на автомобили на паркинга зад търговски център „Сити Център – Сливен“.

Драматично-кукленият театър „Иван Димов“ – Хасково гостува в Сливен на 21 ноември със спектакъла „Две калинки“ – куклена приказка, разказана с поезия и хумор.

Домакините от „Биоком“ и „Хаджи Димитър“ спечелиха две отборни титли в първия ден на открития турнир по джудо „Сините камъни къп“ в Сливен.