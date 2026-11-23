23.11.2026 09:18 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 41 минути | 46

Котленската килимарка Величка Съботинова получи благодарствен адрес от екипа на Регионалния етнографски музей – Пловдив за своя принос към съхраняването на традициите в котленското тъкачество.

В документа се изразява признателност за нейното майсторство и за умението ѝ да пресъздава характерната орнаментика на традиционните котленски килими.

От музея подчертават, че в работата си Съботинова съчетава занаятчийски умения с уважение към историята и културното наследство на Котел.

Специално внимание е отделено и на нейното постоянство и отдаденост към занаята, които според музейния екип са пример за съхраняване и предаване на традиционното българско изкуство на следващите поколения.

Благодарственият адрес е признание за дългогодишния труд на Величка Съботинова и за ролята ѝ в опазването на една от най-разпознаваемите традиции на Котел.