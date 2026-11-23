23.11.2026 09:27 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 32 минути | 38

Сайтът на моден бранд за дамски облекла заблуждава потенциалните си клиенти относно наличността на намалени модели в кампания за отстъпки Black Days, установи онлайн платформата “Ние, потребителите”.

В електронния магазин на марката се откриват модели, които на практика не могат да бъдат закупени нито онлайн, нито от физическия обект на бранда. Причината е, че са от стари колекции, които там отдавна са се изчерпали. Това обаче става ясно едва след посещение на място и разговор с продавач-консултант.

Когато потребителят разгледа специално създадената страница Black Days в сайта и избере даден артикул, може да провери за наличност. Отбелязани са предлаганите размери (макар и не най-популярните), а срещу липсващите стои функционалността “осведоми ме”. В профила на артикула са посочени и адресите на физическите магазини, в които дрехата уж може да бъде закупена в наличните размери. Оказва се, че срещу всеки артикул са изброени абсолютно всички магазини, които носят името на бранда и предлагат облеклата му, а не онези, в които даденото изделие е налично изобщо или в търсения от потребителя размер. Причината по обяснение на консултант в един от обектите, е че липсва система и подобна информация няма как да бъде събирана, систематизирана и актуализирана. Посоченото на сайта на бранда било само за обща информация, изброените обекти не били място, от където дрехата може да бъде закупена, а където потребителят да се информира и затова винаги препоръчвали преди да посети физически магазин да се обажди по телефона или да изпрати запитване във Viber.

В разговор по телефона става ясно, че изброените магазини, които макар да носят името на бранда, всъщност са на различни собственици и всеки от тях решава дали да се включи в рекламираната от марката кампания Black Days и да прилага анонсираните отстъпки или да продава моделите на редовните им цени. Това обстоятелство обаче не е посочено на сайта на бранда. Оказва се също така, че в някои от физическите магазини могат да бъдат намерени и размери, които липсват на сайта.

“При обявяване на съобщения за намаление законът за защита на потребителите не задължава търговците да включват в инициативата всички канали за продажби – електронен магазин, физически обекти, приложения и пр. Но при обща рекламна кампания на сайта на даден бранд и липса на информация за клиентите, че всеки физически обект е на различен собственик и той е в правото си да определя дали да прилага анонсираните отстъпки, непосочването на цените при избор на различно място за търговия е предпоставка за подвеждане на потребителя. В описания пример чрез приложения подход брандът е създал перфектната заблуда, а целта му вероянто е с рекламата за отстъпки за Черен петък да привлече потребители и по възможност да ги убеди да закупят нещо друго, след като във физическия му магазин не са успели да открият това, за което са отишли, или пък да се примирят с неговата редовна цена при наличието му в друг от посочените обекти.”, коментира основателят на “Ние, потребителите” Габриела Руменова.

Съвети за предпазване от подобни нелоялни практики:

Преди да посетите физически магазин за конкретен намален артикул, потърсете потвърждение от търговеца, че той действително е наличен и то при обявените условия (вкл. цена) и може да бъде закупен на място. Информацията в електронния магазин невинаги е достатъчна гаранция, че ще откриете желания модел в посочения обект и на обявената цена, макар предоставянето на неверни данни да представлява нарушение на закона.

Попитайте дали и как можете да запазите избрана от вас стока, защото в кампании за отстъпки наличносите на намалените артикули бързо може да се изчерпат.

Ако установите разминаване между обявените в сайта наличности или цени и действителното положение в магазините, запазете доказателства и подайте сигнал до Комисията за защита на потребителите. Направете скрийншотове на продуктовата страница, посочените размери, магазини и промоционални цени, както и на датата, на която сте проверили информацията.