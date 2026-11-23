23.11.2026 11:36 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 78

Нови туристически маршрути, бъдещи партньорства с културни институции и бизнеса, и практически умения за работа с изкуствен интелект бяха сред основните акценти на TravelX Conference – Urban Experiences, която се проведе тази събота в Зала „Сливен“.

Под мотото „Възможности. Предизвикателства. Решения: Бъдещето на градския туризъм“ форумът събра десетки представители на местната власт, туристическия бизнес, културни институции, хотелиерството, образованието и технологичния сектор от цялата страна.

Събитието бе организирано съвместно от Община Сливен, Регионален исторически музей – Сливен, URBO Studio и Digital4 Business Network. Конференцията откри заместник-кметът по икономическото развитие на Община Сливен инж. Стоян Марков, който приветства участниците от името на кмета Стефан Радев. По повод събитието кметът Радев получи и поздравителен адрес от министъра на туризма Илин Димитров. В него министърът подчерта ролята на градовете за устойчивия сектор и изтъкна потенциала на домакина: „Градският туризъм има значителен потенциал за разнообразяване на туристическото предлагане, насърчаване на целогодишните пътувания и развитие на местните икономики. Българските градове притежават богато културно-историческо наследство, самобитни традиции и множество възможности за създаване на автентични туристически преживявания. Нашата обща задача е да превърнем тези ресурси в качествени и конкурентоспособни туристически продукти.“ Министър Димитров определи Сливен като прекрасен пример за дестинация, която съчетава история, култура, природни дадености и възможности за развитие на разнообразни форми на туризъм и поздрави организаторите за усилията им да създадат пространство за професионален обмен, добри практики и конкретни решения.

В рамките на шест тематични панела участниците обсъдиха възможностите за изграждане на цялостен туристически продукт чрез културно-историческото наследство, гастрономията, събитията, настаняването и съвременните дигитални технологии. В дискусията, посветена на стратегическото планиране, управлението на дестинациите и ролята на местната власт, акцент беше поставен върху необходимостта от тясно сътрудничество между общините в региона и модернизирането на ключовата инфраструктура. По темата Стоян Марков подчерта, че добрата свързаност между регионите е ключова за развитието на икономиката и туризма. „Трябва да засилим партньорството между Сливен, Бургас, Ямбол, Казанлък, Котел, Тунджа и Стралджа, и да работим заедно за утвърждаването на една обща, разпознаваема регионална дестинация за целогодишен туризъм. За да се случи това, е ключово да подобрим свързаността и инфраструктурата както в самите населени места, така и между градовете и туристическите обекти – например чрез изграждането на четирилентов път между Сливен и Ямбол, модернизацията на направлението Бургас – Царево, както и подобряването на достъпа и инфраструктурата в местностите Карандила и Даулите. Когато имаме добра свързаност и общи регионални туристически пакети, ползите са

двойни – не само привличаме повече гости и удължаваме престоя им, но и създаваме предвидима и благоприятна среда за бизнеса, който инвестира в хотели, заведения, местно производство и туристически атракции“.

Сред участниците бяха представители на общините Бургас и Котел, туристически организации, музеи, академичната общност и бизнеса, сред които проф. д-р Станислав Иванов, Христо Димитров – създател на ансамбъл „Българе“, както и представители на туристическия, хотелиерския и ресторантьорския сектор.

Един от конкретните резултати от форума бе поставянето на основите за създаване на нови тематични туристически турове в Сливен. В рамките на специализирани инфотурове туроператори и музейни специалисти от страната се запознаха с културното наследство и туристическия потенциал на града. Срещите в рамките на събитието доведоха до конкретни планове за сътрудничество с местните музейни обекти и разработване на съвместни туристически продукти.

Специално внимание бе отделено и на младите хора. В конференцията се включиха ученици от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“, ПХГ „Дамян Дамянов“ и ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“.

Учениците от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ се включиха активно и в организацията на събитието, като се погрижиха за кафе паузите и официалния коктейл. Тяхното представяне предизвика интерес сред представителите на бизнеса и очерта възможности за бъдещи партньорства и съвместни проекти.

Младите участници се включиха и в два практически мастъркласа за приложението на изкуствения интелект в туризма. Доц. д-р Мая Иванова и проф. д-р Станислав Иванов представиха AI като инструмент за създаване на съдържание, обработване на информация и комуникация с туристи, а Христо Янев показа практическото му приложение при планиране на пътувания и създаване на туристически маршрути.

Форумът завърши с бизнес коктейл, който даде допълнителни възможности за професионални контакти и развитие на нови партньорства.

TravelX 2026 затвърди амбицията на Сливен да се утвърди като разпознаваема целогодишна туристическа дестинация. Събитието показа, че устойчивото развитие на туризма изисква обединяване на местната власт, бизнеса, културните институции и образованието около обща визия – повече качествени туристически преживявания, нови възможности за местната икономика и активно участие на младите хора в туризма на бъдещето.

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