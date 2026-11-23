23.11.2026 11:56 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 87

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 20.11.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 23.11.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: За броени часове криминалисти от РУ-Сливен са задържали извършител на грабеж. Сигналът е получен на 21 ноември в 02,45 часа. По първоначални данни, за времето от 01,00 до 02,00 часа на същата дата в сливенския квартал „Комлука“, задържаният- мъж на 37 години, след като е използвал сила и заплахи е отнел мобилен телефон от владението на непълнолетно момче. Той е установен, вследствие на извършените незабавни издирвателни действия. Отведен е в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен са задържали мъж на 27 години за причиняване на телесна повреда. Сигналът е получен на 21 ноември. По данни на заявителя около 16,30 часа на същата дата е бил ударен от задържания. Двамата са се познавали. Извършителят е издирен и отведен в РУ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Притежание на наркотици са установили полицейски служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен. На 21 ноември, около 00,10 часа патрулен екип е извършил проверка на 21-годишен криминално проявен мъж. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

40-годишна жена от град Сливен е задържана за притежание на наркотични вещества, при полицейска проверка на 20 ноември. Тя е спряна от патрулен екип на РУ-Сливен около 12,30 часа в района на бул. „Цар Симеон“ в град Сливен. Предала е доброволно пакетче, съдържащо суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.

В края на миналата седмица служители на РУ-Сливен започват работят по случай с възникнал конфликт, прераснал в сбиване, между непълнолетни момчета в центъра на град Сливен, при който има един пострадал. След проведените издирвателни действия са задържани петима участници в сбиването. Работата по изясняване на всички обстоятелствата, довели до конфликта, са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за взломна кражба от имат в сливенския квартал „Асеновец“. За времето от 21 до 22 ноември от имота е извършена кражба на битова техника, ел. инструменти и захранващ кабел. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Твърдица: Служители на РУ-Твърдица са задържали 44-годишен мъж за домашно насилие. Сигналът е получен на 22 ноември около 16,44 часа. По първоначални данни задържаният е упражнил насилие и е отправил заплахи към майка си. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: На 22 ноември, в 19,40 часа, в дежурната част на РУ-Котел е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал в село Градец. По първоначални данни 21-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“ е ударил мъж на 36 години, който се е движил по пътното платно. При произшествието е пострадал пешеходецът, който е откаран в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“ в град Сливен и настанен за лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

В дните от 20 до 23 ноември на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.