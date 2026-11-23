На 20 ноември 2026г. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ -
Сливен бяха представени автобиографичната книга „Човекът в сянка, но винаги на
предна линия“ на певеца, композитора и музиканта Илия Ангелов и стихосбирката
„Полет“ на неговата съпруга - поетесата Таня Бойчева. Събитието събра сливенски
музиканти, поети и писатели, както и много техни почитатели.
Водещ на творческата среща бе актьорът Христо Симеонов /младши/. В
началото на срещата той представи накратко творческата биография на Илия
Ангелов и неговата автобиографична книга „Човекът в сянка, но винаги на предна
линия“, издадена през 2025г., под редакцията на Таня Бойчева. В словото си той
подчерта, че: „Книгата представя историята на един живот, творческия път на
Илия Ангелов като музикант и изпълнител, вкл. и като вокалист на „Диана
Експрес“, срещите и събитията, оставили най-ярка следа в него… В нея читателят
открива не просто историята на живота на един музикант, а и разказ за времето, за
сцената, за успехите, трудностите и човешките преживявания зад тях.“
Срещата продължи с разказ от Илия Ангелов за творческата история на
книгата, за любопитни моменти от нея, както и за срещата му с Таня Бойчева, за
превратностите в живота на двамата творци, за техните житейски и творчески
пътища, както и предизвикателствата, компромисите и емоциите, съпътстващи
съвместната им работа и живот.
Накратко бе представена и стихосбирката „Полет“ на Таня Бойчева, с
акцент върху текстове на песни, създадени в сътрудничество с Илия Ангелов от
2012г. насам – доказателство за естествената пресечна точка между поезията и
музиката в творческия им тандем. Поетесата разказа и как е била привлечена към
света на музиката, за живота на музиканта, за цената на славата и
предизвикателствата пред жената, избрала да сподели живота си с човек, посветен
на сцената и музиката. Личните истории и творческите споделяния превърнаха
срещата в своеобразно пътуване през спомени, чувства, музика и поезия.
За публиката Илия Ангелов изпълни емблематични песни от неговия
репертоар и от репертоара на „Диана Експрес“, както и песни по стихове от новата
книга на Т. Бойчева.
В края на срещата Илия Ангелов и Таня Бойчева дълго раздаваха автографи
на своите почитатели, сред които имаше и техни приятели.
.За повече информация:тел.044/622441; 0886090712