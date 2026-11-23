23.11.2026 12:21 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 47 минути | 67

На 20 ноември 2026г. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ -

Сливен бяха представени автобиографичната книга „Човекът в сянка, но винаги на

предна линия“ на певеца, композитора и музиканта Илия Ангелов и стихосбирката

„Полет“ на неговата съпруга - поетесата Таня Бойчева. Събитието събра сливенски

музиканти, поети и писатели, както и много техни почитатели.

Водещ на творческата среща бе актьорът Христо Симеонов /младши/. В

началото на срещата той представи накратко творческата биография на Илия

Ангелов и неговата автобиографична книга „Човекът в сянка, но винаги на предна

линия“, издадена през 2025г., под редакцията на Таня Бойчева. В словото си той

подчерта, че: „Книгата представя историята на един живот, творческия път на

Илия Ангелов като музикант и изпълнител, вкл. и като вокалист на „Диана

Експрес“, срещите и събитията, оставили най-ярка следа в него… В нея читателят

открива не просто историята на живота на един музикант, а и разказ за времето, за

сцената, за успехите, трудностите и човешките преживявания зад тях.“

Срещата продължи с разказ от Илия Ангелов за творческата история на

книгата, за любопитни моменти от нея, както и за срещата му с Таня Бойчева, за

превратностите в живота на двамата творци, за техните житейски и творчески

пътища, както и предизвикателствата, компромисите и емоциите, съпътстващи

съвместната им работа и живот.

Накратко бе представена и стихосбирката „Полет“ на Таня Бойчева, с

акцент върху текстове на песни, създадени в сътрудничество с Илия Ангелов от

2012г. насам – доказателство за естествената пресечна точка между поезията и

музиката в творческия им тандем. Поетесата разказа и как е била привлечена към

света на музиката, за живота на музиканта, за цената на славата и

предизвикателствата пред жената, избрала да сподели живота си с човек, посветен

на сцената и музиката. Личните истории и творческите споделяния превърнаха

срещата в своеобразно пътуване през спомени, чувства, музика и поезия.

За публиката Илия Ангелов изпълни емблематични песни от неговия

репертоар и от репертоара на „Диана Експрес“, както и песни по стихове от новата

книга на Т. Бойчева.

В края на срещата Илия Ангелов и Таня Бойчева дълго раздаваха автографи

на своите почитатели, сред които имаше и техни приятели.

.За повече информация:тел.044/622441; 0886090712