23.11.2026 13:33 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 74

С впечатляващо представяне и осем спечелени медала се завърна отбор „Смелите делфини“ към Клуб по плуване „Сливен 2002“ от турнира по адаптирано плуване, организиран от Националната спортна академия „Васил Левски“. Спортното събитие се проведе по случай празника на Академията в учебно-плувна база „Мадара“ в столицата. Сливенските плувци завоюваха 5 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал, затвърждавайки отличната си подготовка и волята си за победа.

В турнира участваха състезатели от цялата страна на възраст от 5 до 52 години. Участниците бяха разпределени в групи според плувните си умения, а медали получиха първите трима във всяка група.

Достойно Сливен представиха Вая Гинчева, Есин Халилова, Стефан Хаджиев, Християн Бъчваров, Дилян Петков, Мартин Петров, Николай Иванов и Светлозар Кондев. Всеки от тях показа характер, увереност и желание за успех, а спечелените отличия са заслужена награда за положения труд и постоянството в тренировките. За подготовката на отбора се грижи Веселина Казакова, чиято всеотдайност и подкрепа са неизменна част от успехите на децата.

Поредното силно представяне на „Смелите делфини“ е доказателство, че спортът няма граници и че зад всяко постижение стоят желание, упоритост и вяра в собствените възможности.

Пет златни медала, осем отличия и осем достойни представители на Сливен- истински повод за гордост.