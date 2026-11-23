23.11.2026 14:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди 17 минути | 0

Единайсетокласничката Деница Георгиева от НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен е победител в конкурса за официален плакат на най-новия спектакъл на Държавен куклен театър – Сливен „Болен здрав носи“.

Резултатите от конкурса бяха обявени в рамките на 14-ото издание на Европейската нощ на театрите. Инициативата е съвместен проект на Кукления театър и учениците от специалност „Рекламна графика“ в художествената гимназия с ръководител Анета Деновска.

Общо 17 млади автори представиха свои интерпретации на класическата приказка на Ран Босилек. Деница Георгиева спечели първото място с плакат, в който образите на вълка и лисицата са вплетени в общ шал. Нейната творба вече има статут на официален плакат на постановката и ще бъде използвана при представянето ѝ в Сливен и при гостуванията в страната.

Второто място беше присъдено на Жулиен Савов, а трета се класира Кристияна Казакова. Номинации получиха Теодора Пенкова, Преслава Кънева и Джейда Харизанова.

От Държавен куклен театър – Сливен благодариха на младите художници за техния съвременен поглед към произведението, както и на ръководството на НХГ „Димитър Добрович“ и директора Александър Дойчинов за дългогодишното партньорство.

Програмата за Нощта на театрите продължи под мотото „Крале и Шутове“ с куклената адаптация на Шекспировата комедия „Дванайсета нощ“, режисирана от Съби Събев. За най-малките посетители беше организирано и творческото ателие „Театрални игри“.