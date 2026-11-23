23.11.2026 15:44 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 33 минути | 48

Община Сливен предлага за обществено обсъждане намерението за поемане на дългосрочен дълг. Целта е жителите на общината да се запознаят с намерението за поемане на дългосрочен дълг, да изразят мнения и препоръки. Размерът на заема е до 7,7 млн. евро. Средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ общински дълг и за реализиране на три инвестиционни проекта в полза на местната общност.

Предвижда се финансирането да бъде осигурено чрез емитиране на общински облигации със срок на погасяване до 10 години и максимална годишна лихва до 3,5%.

Инвестиционните проекти, за които ще бъдат насочени част от средствата, са благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Българка“ – изграждане на алеи и паркоместа, отводняване и озеленяване. Предвижда се благоустрояване на част от кв. „Клуцохор“ със същите подобрения – алеи, паркоместа, отводняване и озеленяване, както и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Гавраилово.

Обществената дискусия се организира на основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД), чл. 16, ал. 1 от Наредбата за управление на общинския дълг на Община Сливен и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от ЗОД. Тя ще се проведе на 4 декември, от 17.30 ч. в зала „Май“.