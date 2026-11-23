23.11.2026 16:35 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 86

Здравни медиатори от община Сливен бяха отличени на национална обучителна среща в София. Осемнадесетото издание на обучението премина под мотото: „Инициатива за здраве и профилактика“. То се организира от Сдружение Национална мрежа на здравните медиатори в град София.

Събитието протече под патронажа на Комисията по здравеопазване към 52-то Народно събрание и Министерството на здравеопазването. Партньор е Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

В рамките на събитието бяха отличени здравни медиатори в различни категории.

Сред отличените бяха и от община Сливен в категория „Най-ефективен здравен медиатор в информационни кампании, скринингови програми, проследяване и профилактика на редките заболявания“. Това са Сашо Йорданов, Наташа Тодорова, Тодор Кръцов, Андрей Николов, Димитър Петров, Стефка Христова, Божидар Николов, Стефка Николова.

На среща в Общината заместник-кметът Пепа Чиликова приветства и поздрави всички отличени, като им пожела да продължават работят все така целеустремено и вдъхновено сред общността.